В Украине создается Интернациональный легион для отпора России: как присоединиться

Вчера, 27 февраля, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Рассказываем, как к нему присоединиться.

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"Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и стать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века", – заявил Зеленский.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что все иностранцы, которые хотят присоединиться к Интернациональному легиону территориальной обороны, могут обратиться в дипломатические представительства Украины в их странах.

"Вместе мы победили Гитлера, победим и Путина", – написал Кулеба в Twitter.

Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы могут вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.

Для записи в Интернациональный легион нужно обращаться к атташе по вопросам обороны в посольствах Украины.

Посольство Украины в Польше: адрес – Al. J. Ch. Szucha 7, 00-580. Телефон – +48 22 621 39 79.

Посольство Украины в Германии: адрес – Альбрехштрассе 26, 10117, Берлин. Телефон – +49 (030) 2888 71 16.

Консульское отделение посольства Украины в Дании: e-mail – [email protected], телефон – +45 81 45 52 60.

Посольство Украины во Франции: адрес – 21, avenue de Saxe, 75007 Paris, e-mail – [email protected]

Посольство Украины в США: e-mail – [email protected], телефон +1 202-349-2963.

Посольство Украины в Великобритании: e-mail – [email protected], телефон – +44 20 7727 6312.

Посольство Украины в Испании: e-mail – [email protected], телефон – +34 917 48 93 60.

Вадим Ребрина

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