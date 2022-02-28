Для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион, вводится безвизовый режим
Президент Владимир Зеленский постановил ввести безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", – говорится в указе.
Указ вступает в силу с дня его обнародования.
- 27 февраля Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины.
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