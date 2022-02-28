UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион, вводится безвизовый режим

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 23:02
Для иностранцев, желающих вступить в Интернациональный легион, вводится безвизовый режим - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский постановил ввести безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором", – говорится в указе.

Указ вступает в силу с дня его обнародования.

  • 27 февраля Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины.
  • Рассказываем, как к нему присоединиться.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война визы Интернациональный легион
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 