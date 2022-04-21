Литва поставила Украине тяжелые минометы

Литва передала Вооруженным силам Украины партию тяжелых минометов. Количество единиц оружия не уточняется, пишет BNS со слов главы Минобороны страны Арвидаса Анушаускаса.

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"Мы передали в поддержку Украине тяжелые минометы. Не буду называть количество, но мы передали много", – сказал министр.

Когда произошла передача, была она одноразовой или растянутой по времени, Анушаускас не уточнил.

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По его словам, Украине передали также ПЗРК Stinger и другое зенитное вооружение, противотанковое оружие, боеприпасы, гранаты, автоматы, пулеметы и так далее: "Я насчитал месяц назад, это было 35 позиций разного типа".

Анушаускас оценил уже оказанную военную помощь в "несколько десятков миллионов евро".

"А окончательная стоимость может быть выше в 5-10 раз", – добавил он.

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Евгений Пилипенко

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