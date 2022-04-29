Германия должна подготовиться к внезапной остановке поставок газа Россией – Шольц

В связи с тем, что Россия прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию, Берлин должен быть готов к тому, что Кремль поступит аналогичным образом с поставками в Германию. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Японию, передает Spiegel.

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Лидер Германии заявил, что российский диктатор Путин может в любой момент решить прекратить поставки газа в ФРГ – его поступки непредсказуемы.

"Нужно быть готовым к этому. Мы знали, что такое может случиться с самого начала войны. И мы готовы", – сказал Шольц в Японии.

Канцлер ФРГ заявил, что санкции, введенные ЕС, США и странами G7 против России, действуют эффективно, и Россия осознает, что они наносят значительный ущерб ее возможностям.

По словам Шольца, санкции будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развить свой суверенитет".

По мнению канцлера ФРГ, западные санкции не будут остановлены, если Россия просто предложит прекращение огня. Он считает, что только полный вывод кремлевских войск из Украины может сделать возможным снятие санкций.

22 апреля Шольц говорил, что газовое эмбарго вряд ли поможет закончить войну в Украине, но приведет к экономическому кризису в Германии и Европе.

27 апреля Газпром заявил, что с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что эти страны не заплатили России в рублях. Болгария и Польша отвергли газовый шантаж Кремля.

Наталия Медведева

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