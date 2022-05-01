Позиция Берлина: Путин должен вывести войска из Украины, возврата "на 24 февраля" не будет
Необходимое условие для прочного мира в Украине и Европе – это вывод всех российских солдат с захваченной Кремлем украинской территории. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в комментарии Bild am Sonntag.
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"Наша цель — мир для людей в Украине, для нас самих и наших детей. Но мирный порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Прекращение огня может быть только первым шагом. Мир на условиях, которые диктует Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – заявила она.
Бербок также подчеркнула, что "как бы нам ни хотелось", возврата на позиции "до 24 февраля" не будет.
"Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", – объяснила она.
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Поэтому, сказала глава МИД ФРГ, сейчас нужно помочь Украине отразить полномасштабное вторжение России и обезопаситься от будущих нападений.
"Только когда все в Европе снова осознают, что по итогам войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир", – сказала Бербок.
Она подчеркнула, что санкции с РФ могут быть сняты "только в случае, если Россия выведет свои войска".
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