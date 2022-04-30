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Германия ни за что не перейдет на оплату российского газа в рублях – глава Минфина ФРГ

Цей матеріал також доступний українською
30.04.2022, 14:36
Германия ни за что не перейдет на оплату российского газа в рублях – глава Минфина ФРГ - Фото
Министр финансов Германии Кристиан Линднер (Фото: ЕРА)

Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Funke.   

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – написал министр в Twitter. 

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Накануне, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин может в любой момент решить прекратить поставки газа в ФРГ, и его поступки непредсказуемы. 

"Нужно быть готовым к этому. Мы знали, что такое может случиться с самого начала войны. И мы готовы", – сказал Шольц во время своего визита в Японию. 

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Роман Брыль
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Германия шантаж российский газ оплата в рублях
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