Германия ни за что не перейдет на оплату российского газа в рублях – глава Минфина ФРГ

Германия не перейдет на оплату в рублях даже при "экстренном" развитии ситуации. Об этом сообщил министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Funke.

"Обращаясь к Путину, я очень четко говорю: мы не дадим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях. Очевидно, что мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стать независимыми от России", – написал министр в Twitter.

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Накануне, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Путин может в любой момент решить прекратить поставки газа в ФРГ, и его поступки непредсказуемы.

"Нужно быть готовым к этому. Мы знали, что такое может случиться с самого начала войны. И мы готовы", – сказал Шольц во время своего визита в Японию.

27 апреля Газпром подтвердил, что прекращает поставки газа в Польшу и Болгарию.

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Роман Брыль

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