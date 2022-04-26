Официально. Германия пообещала Украине зенитные самоходные установки

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт официально подтвердила, что Германия передаст Украине зенитные самоходные установки. Об этом она заявила на встрече военных руководителей 40 стран, которую во вторник организовали на американской авиабазе Рамштайн в Германии, пишет Associated Press.

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Ламбрехт подтвердила, что Германия поможет странам Восточной Европы, которые согласятся передать оружие советского производства Украине, найти ему замену.

Кроме того, по ее словам, Германия вместе с США работает над организацией тренировок украинских военных, которым нужно научиться пользоваться западными артиллерийскими установками.

Утром во вторник газета Spiegel сообщила, что немецкое правительство разрешит поставки Вооруженным силам Украины зенитных самоходных установок FlakPz Gepard из своих промышленных запасов.

FlakPz Gepard предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей. Они базируются на шасси, как на танке Leopard, но корпус – из более тонкой брони. Оснащены двумя 35-мм пушками скорострельностью 550 выстрелов в минуту, пулеметом 7,62-мм MG-3 и двумя радарами.

Правительство Шольца ранее воздерживалось от поставки тяжелого вооружения – танков, бронированных машин, орудий – в Украину, за что его сильно критиковали не только в оппозиции, но и в коалиции, состоящей из трех партий.

Андрей Водяный

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