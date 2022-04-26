Военные из более чем 40 стран собрались на авиабазе США на переговоры о помощи Украине

На американской авиабазе Рамштайн в Германии во вторник началась встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.
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На заседание были приглашены представители более 40 стран мира, сказал, открывая мероприятие, глава Пентагона Ллойд Остин. В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Это чрезвычайное собрание. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине победить в войне против необоснованного российского вторжения и построить оборону для будущих вызовов", – сказал в начале встречи Остин.
Он напомнил, что прибыл на встречу после визита в Киев, лично ознакомился с оборонными потребностями Украины и ситуацией на фронте.
"Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – сказал Остин.
Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России союзники Украины обязались оказать пособие на сумму более $5 млрд.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг сообщение СМИ, что Лондон передаст Украине тяжелые самоходные артиллерийские установки AS-90 калибра 155 мм.
- Spiegel пишет, что сегодня, возможно, Германия объявит о передаче украинской армии зенитных самоходных установок "Гепард".
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