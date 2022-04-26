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Военные из более чем 40 стран собрались на авиабазе США на переговоры о помощи Украине видео

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2022, 12:33
Фото: EPA
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На американской авиабазе Рамштайн в Германии во вторник началась встреча глав оборонных ведомств свыше 40 государств, посвященная военной помощи Украине.

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На заседание были приглашены представители более 40 стран мира, сказал, открывая мероприятие, глава Пентагона Ллойд Остин. В заседании принимает участие министр обороны Украины Алексей Резников, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Военные из более чем 40 стран собрались на авиабазе США на переговоры о помощи Украине

"Это чрезвычайное собрание. Мы здесь для того, чтобы помочь Украине победить в войне против необоснованного российского вторжения и построить оборону для будущих вызовов", – сказал в начале встречи Остин.

Он напомнил, что прибыл на встречу после визита в Киев, лично ознакомился с оборонными потребностями Украины и ситуацией на фронте.

"Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", – сказал Остин.

Он сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России союзники Украины обязались оказать пособие на сумму более $5 млрд.

Андрей Водяный
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Алексей Резников Германия США оружие
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