США проведут в Германии масштабные переговоры о безопасности Украины. Приглашены 40 стран

Во вторник, 26 апреля, на американской военной базе Рамштайн в Германии состоятся масштабные переговоры о долгосрочной безопасности Украины. Пентагон пригласил на них 40 союзников из НАТО и вне альянса, сообщает AFP.

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Представитель министерства обороны США Джон Кирби в пятницу сообщил, что приглашение приняли уже половина приглашенных стран. Они будут представлены на уровне министров обороны или старших генералов.

По словам Кирби, на встрече будут обсуждаться вопросы укрепления Вооруженных сил Украины. "Один из вопросов, который хочет поднять министр [обороны Ллойд Остин] во вторник на базе Рамштайн, касается начала дискуссии с единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, которые понадобятся Украине", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что речь идет не о гарантиях безопасности, а именно об усилении военной способности Украины.

Глава Пентагона и другие участники встречи должны обсудить, кто и чем может помочь Украине по мере развития войны и после нее. Это будет предусматривать каталогизацию промышленного потенциала союзников.

Кирби добавил, что встреча будет проходить не под эгидой НАТО и не обязательно даст какие-либо конкретные результаты.

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Андрей Водяный

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