UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США проведут в Германии масштабные переговоры о безопасности Украины. Приглашены 40 стран

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 05:36
США проведут в Германии масштабные переговоры о безопасности Украины. Приглашены 40 стран - Фото
Фото: EPA

Во вторник, 26 апреля, на американской военной базе Рамштайн в Германии состоятся масштабные переговоры о долгосрочной безопасности Украины. Пентагон пригласил на них 40 союзников из НАТО и вне альянса, сообщает AFP.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Представитель министерства обороны США Джон Кирби в пятницу сообщил, что приглашение приняли уже половина приглашенных стран. Они будут представлены на уровне министров обороны или старших генералов.

По словам Кирби, на встрече будут обсуждаться вопросы укрепления Вооруженных сил Украины. "Один из вопросов, который хочет поднять министр [обороны Ллойд Остин] во вторник на базе Рамштайн, касается начала дискуссии с единомышленниками о долгосрочных отношениях в сфере обороны, которые понадобятся Украине", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что речь идет не о гарантиях безопасности, а именно об усилении военной способности Украины.

Глава Пентагона и другие участники встречи должны обсудить, кто и чем может помочь Украине по мере развития войны и после нее. Это будет предусматривать каталогизацию промышленного потенциала союзников.

Кирби добавил, что встреча будет проходить не под эгидой НАТО и не обязательно даст какие-либо конкретные результаты.

Читайте также: Что войдет в новый пакет американской военной помощи Украине

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон США оружие Ллойд Остин джон кирби
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 