"Его поведение непростительно". Глава Минздрава Германии требует исключить Шредера из СДПГ

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах считает, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер должен покинуть Социал-демократическую партию Германии, поскольку его поведение и позиция в отношении России и диктатора Владимира Путина непростительны. Об этом Лаутербах сказал в интервью Spiegel.

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"Действия Путина абсолютно преступны, а поведение Герхарда Шредера непростительно, и ему фактически больше нет места в СДПГ", – сказал Лаутербах.

По его мнению, поведение Шредера наносит ущерб партии, потому что каждый социал-демократ должен высказать четкую позицию о преступных бомбардировках Путиным Украины.

Как отмечается, отделение СДПГ в Ганновере 14 июля начало обсуждение исключения Шредера из партии за связи с Путиным.

Лаутербах считает, что Шредер должен сам уйти из партии, до завершения процедуры исключения.

24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.

Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.

10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

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Наталия Медведева

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