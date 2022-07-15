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"Его поведение непростительно". Глава Минздрава Германии требует исключить Шредера из СДПГ

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 03:51
Герхард Шредер (Фото: EPA)

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах считает, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер должен покинуть Социал-демократическую партию Германии, поскольку его поведение и позиция в отношении России и диктатора Владимира Путина непростительны. Об этом Лаутербах сказал в интервью Spiegel.

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"Действия Путина абсолютно преступны, а поведение Герхарда Шредера непростительно, и ему фактически больше нет места в СДПГ", – сказал Лаутербах.

По его мнению, поведение Шредера наносит ущерб партии, потому что каждый социал-демократ должен высказать четкую позицию о преступных бомбардировках Путиным Украины.

Как отмечается, отделение СДПГ в Ганновере 14 июля начало обсуждение исключения Шредера из партии за связи с Путиным.

Лаутербах считает, что Шредер должен сам уйти из партии, до завершения процедуры исключения.

  • 24 апреля 2022 года Шредер заявил, что не считает правильным дистанцироваться от Путина.
  • Сотрудники офиса Шредера подали заявления об увольнении в знак протеста против его отказа осудить вторжение России в Украину и выйти из российского газового лобби. В мае правительство Германии решило закрыть офис Шредера.
  • 10 июля Шредер заявил, что намерен поддерживать связь с Путиным, несмотря на агрессивную войну РФ против Украины.

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Наталия Медведева
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Герхард Шредер сдпг Германия владимир путин
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