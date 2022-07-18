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В бундесвере предостерегают: Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 07:25
В бундесвере предостерегают: Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех - Фото
Альфонс Маис (скриншот)

Инспектор сухопутных войск бундесвера Альфонс Маис предостерег от "неправильной" оценки потенциала российской армии, которая не смогла, как рассчитывали в Кремле, захватить Киев и всю Украину, но понемногу продвигается на востоке за счет тактики огневого вала. Об этом он сказал немецкой газете Handelsblatt.

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Генерал-лейтенант поражен "наивностью", с которой Кремль развязал полномасштабную войну, но считает, что оккупанты учатся на своих ошибках.

"Имея превосходство в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром (Генштаб 18 июля сообщил, что ВСУ "свели на нет" атаки оккупантов в Донецкой области. – Прим. ред.). Это война на истощение, на ослабление, которая поставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться. Я говорю не только о материальных ресурсах, но и о личном составе", – уточнил Маис.

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По его словам, первая фаза тотальной войны – атака на Киев – "превратилась в катастрофу" для Москвы. При этом, добавил топ-генерал бундесвера, "не стоит недооценивать" страну-оккупанта.

"Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех", – считает он. Это высказывание, однако, применимо и к силам обороны Украины, которые проявили беспрецедентный героизм как в 2014 году, так и в 2022-м.

Издание напоминает, что в начале большой войны РФ против Украины Маис "произвел фурор, когда написал в LinkedIn, что армия Германии "довольно пуста" по части материальных средств и личного состава.

Евгений Пилипенко
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армия России Германия война прогноз бундесвер Альфонс Маис
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