В бундесвере предостерегают: Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех

Инспектор сухопутных войск бундесвера Альфонс Маис предостерег от "неправильной" оценки потенциала российской армии, которая не смогла, как рассчитывали в Кремле, захватить Киев и всю Украину, но понемногу продвигается на востоке за счет тактики огневого вала. Об этом он сказал немецкой газете Handelsblatt.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Генерал-лейтенант поражен "наивностью", с которой Кремль развязал полномасштабную войну, но считает, что оккупанты учатся на своих ошибках.

"Имея превосходство в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром (Генштаб 18 июля сообщил, что ВСУ "свели на нет" атаки оккупантов в Донецкой области. – Прим. ред.). Это война на истощение, на ослабление, которая поставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться. Я говорю не только о материальных ресурсах, но и о личном составе", – уточнил Маис.

Читайте также: В Бундестаге призвали Шольца срочно созвать конференцию помощи Украине

По его словам, первая фаза тотальной войны – атака на Киев – "превратилась в катастрофу" для Москвы. При этом, добавил топ-генерал бундесвера, "не стоит недооценивать" страну-оккупанта.

"Армии, которые были близки к поражению, учатся быстрее всех", – считает он. Это высказывание, однако, применимо и к силам обороны Украины, которые проявили беспрецедентный героизм как в 2014 году, так и в 2022-м.

Издание напоминает, что в начале большой войны РФ против Украины Маис "произвел фурор, когда написал в LinkedIn, что армия Германии "довольно пуста" по части материальных средств и личного состава.

В Бундестаге критикуют инспектора армии ФРГ Эберхарда Цорна, который "думает только о бундесвере". По словам главы парламентского комитета по обороне Штрак-Циммерманн, непредоставление ВСУ большего объема вооружений со складов армии – "это вопиющая недальновидность, если учитывать Украину и последствия для Германии и Европы в целом".

Институт по изучению войны пишет, что Кремль начал долгосрочные меры по восстановлению армии для затяжной войны против Украины.

17 июля стало известно, что украинские военные начали обучение в Германии на "Гепардах".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.