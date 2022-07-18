ВСУ "свели на нет" атаки российских оккупантов в Донецкой области — Генштаб
В Донецкой области Вооруженные Силы Украины успешно отбивают атаки российских оккупантов, в районе Григоровки продолжаются бои. Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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На Волынском и Полесском направлениях без изменений.
На Северском направлении враг периодически ведет воздушную разведку и артиллерийские обстрелы позиций наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.
На Харьковском направлении враг пытается не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Совершал обстрелы в районах Харькова и населенных пунктов Дергачи, Печенеги, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино. Нанес авиационные удары возле Верхнего Салтова и Рубежного.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Новониколаевка, Дибровное, Константиновка, Богородичное, Мазановка, Курулька, Чеполь, Вернополье, Новая Дмитровка и другие. Нанес авиаудар неподалеку от Богородичного.
На Донецком направлении подразделения противника обстреливали гражданскую и военную инфраструктуры в районах населенных пунктов Донецкое, Северское, Верхнекаменское, Григоровка, Ивано-Дарьевка, Спорное и других. Враг пытается вести штурмовые действия недалеко от Григоровки, бои продолжаются. Штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Серебрянка наши защитники успешно отбили.
На Бахмутском направлении обстрелы зафиксированы вблизи Берестово, Курдюмовки, Веселой Долины, Соледара, Бахмута, Вершины, Майского и территории Углегорской ТЭС. Враг вел штурмовые действия в районах Новолуганского, Семигорья и Углегорской ТЭС, успеха не имел, отошел. Нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Берестового.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Каменское, Малые Щербаки. Нанесли авиаудары неподалеку от Новоданиловки и Новоандреевки. Все попытки вражеских штурмов в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар украинские воины свели на нет. Захватчики с потерями отошли.
Противник задействовал средства радиоэлектронной борьбы для подавления каналов спутниковой связи.
На Южнобугском направлении продолжаются обоюдные обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Враг нанес авиаудар у Потемкино. Для выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня вел воздушную разведку БПЛА.
- 17 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла российским оккупантам потери в живой силе и технике.
- Утром, 17 июля, Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России отошла после потерь.
- Подразделения ВСУ продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях.
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