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ВСУ накрывают артиллерией позиции оккупантов и бьют их в ближних боях – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 19:17
ВСУ накрывают артиллерией позиции оккупантов и бьют их в ближних боях – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Подразделения ВСУ продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях, говорится в сводке Генштаба.  

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и обстреливает населенные пункты. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова. 

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На Славянском направлении с целью нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы. 

На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижение в направлении города Бахмут. 

На Славянском направлении вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины оперативно подавили. Оккупанты с потерями отошли. 

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава. 

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй. 

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно бежали. 

На Южнобугском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение наших войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру. Нанес ракетные удары по Николаеву. 

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Роман Брыль
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