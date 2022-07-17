ВСУ накрывают артиллерией позиции оккупантов и бьют их в ближних боях – Генштаб

Подразделения ВСУ продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях, говорится в сводке Генштаба.

На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи и обстреливает населенные пункты. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова. Присоединяйтесь к нам в Facebook и принимайте участие в дискуссиях

На Славянском направлении с целью нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижение в направлении города Бахмут.

На Славянском направлении вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки наши воины оперативно подавили. Оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно бежали.

На Южнобугском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение наших войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру. Нанес ракетные удары по Николаеву.

Утром, 17 июля, Генштаб сообщил, что ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России отошла после потерь.

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Роман Брыль

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