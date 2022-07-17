ВСУ отбили штурм под Славянском, армия России отошла после потерь – сводка Генштаба

Украинские военные отбили штурм под Славянском, армия России после потерь отошла. Также защитники Украины подавили разведку боем на Бахмутском направлении, говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

Волынское и Полесское направления – подразделения армии Беларуси продолжают выполнять "определенные задания" у границы, в Брестской области ограничили посещение леса в приграничных районах для мирных жителей.

Северское – без особых изменений, РФ нанесла авиаудар в районе Эсмани Сумской области. Враг периодически ведет воздушную разведку и артиллерийские обстрелы украинских позиций в приграничье Черниговской и Сумской областей.

Харьковское направление

Россияне пытаются удержать рубежи, обстреливали районы ряда населенных пунктов, вели воздушную разведку с помощью беспилотника.

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Донбасс

Славянское – враг обстрелял из артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов. Армия РФ безуспешно вела штурмовые действия в районе Ивано-Дарьевки. Также она пыталась продвинуться в направлении Верхнекаменки, но получила решительный отпор, понесла потери и отошла.

Бахмутское – россияне обстреливали украинские позиции в районе ряда населенных пунктов и Углегорской ТЭС. Украинские военные отбили очередную попытку разведки боем возле Белогоровки и Берестового. Россияне нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку от Соледара, Покровского и Светлодарска.

Авдеевское, Кураховское, Новопавловское и Запорожское – продолжаются систематические обстрелы украинских позиций по линии соприкосновения. Россияне нанесли авиаудары возле Каменки, Щербаков и Малых Шербаков.

Юг

На Южнобугском направлении – обстрелы в районе ряда населенных пунктов, ракетные удары по Николаеву, остается угроза повторения таких действий врага. Россияне вели разведку с помощью БПЛА, продолжают оборудовать позиции.

Общее

По данным ГШ, в связи с высокими потерями личный состав большинства подразделений врага имеет низкий морально-психологический уровень, ищет возможность избежать участия в боевых действиях. Особенно это распространено среди оккупантов, которые уже непосредственно сталкивались с украинскими военными.

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Марк Сировой

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