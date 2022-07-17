ISW: Путин, возможно, приказал захватить Харьков и всю область. Но успех РФ маловероятен

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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ISW отмечает, что пока есть лишь косвенные и ограниченные доказательства и индикаторы, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и всю область. Поэтому пока они предлагают относиться к подобному тезису как к гипотезе, а не оценке.

В частности аналитики отмечают, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементиевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значения для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Кроме того, 16 июля украинская военная разведка опубликовала перехват разговора: в нем российский военный жалуется, что его командиру нет дела до потерь, ведь он хочет только добраться до Харькова.

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Также в ISW отметили, что российские гауляйтеры из временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации ЛНР. По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.

В ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области. По мнению аналитиков, в ближайшие дни армия России, вероятно, будет активизировать попытки атак на севере от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов. Кроме того, в ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.

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Марк Сировой

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