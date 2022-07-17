UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ISW: Путин, возможно, приказал захватить Харьков и всю область. Но успех РФ маловероятен

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 07:04
ISW: Путин, возможно, приказал захватить Харьков и всю область. Но успех РФ маловероятен - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Российский диктатор Владимир Путин, возможно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ISW отмечает, что пока есть лишь косвенные и ограниченные доказательства и индикаторы, которые могут указывать на приказ Путина захватить Харьков и всю область. Поэтому пока они предлагают относиться к подобному тезису как к гипотезе, а не оценке.

В частности аналитики отмечают, что с 26 июня россияне пытаются захватить Дементиевку, село на севере от Харькова, которое имеет ограниченное значения для защиты РФ от наступательных украинских действий.

Кроме того, 16 июля украинская военная разведка опубликовала перехват разговора: в нем российский военный жалуется, что его командиру нет дела до потерь, ведь он хочет только добраться до Харькова.

Читайте также: Наступление оккупантов возглавили два топ-генерала, это странно и вредно для России – ISW

Также в ISW отметили, что российские гауляйтеры из временно оккупированных территорий Харьковской области начали сотрудничать с главарями террористической организации ЛНР. По мнению аналитиков, это указывает на попытки России создать условия для долгосрочной оккупации.  

В ISW считают крайне маловероятной возможность успеха россиян в захвате Харькова и всей области. По мнению аналитиков, в ближайшие дни армия России, вероятно, будет активизировать попытки атак на севере от Харькова, но вряд ли сможет добиться серьезных территориальных успехов. Кроме того, в ISW добавили, что РФ продолжает бить из артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Читайте также: ПВО не может уберечь Харьков от реактивных снарядов, нужно отбрасывать врага – ОВА

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин Харьков харьковская область армия рф войска россии isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 