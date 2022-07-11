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ПВО не может уберечь Харьков от реактивных снарядов, нужно отбрасывать врага – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2022, 23:28
ПВО не может уберечь Харьков от реактивных снарядов, нужно отбрасывать врага – ОВА - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синєгубов, Facebook)

Чтобы россияне не могли обстреливать Харьков из реактивных систем залпового огня, которые стреляют на расстояние до 70 км, их войска должны быть отброшены "как можно дальше". Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Если мы говорим об РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые использует враг, то они бьют на расстояние до 70 км. Учитывая то, что у нас некоторые участки границы с РФ насчитывают лишь 40 км, то, конечно, как можно дальше мы должны отбросить врага и выстраивать самую современную линию обороны", – сказал он.

Синегубов пояснил, что сбить снаряды РСЗО, в отличие от крылатых ракет, "крайне трудно, фактически невозможно". Также при обстреле из РСЗО не срабатывает сирена воздушной тревоги, потому что реактивный снаряд летит секунды.

Глава ОВА сказал, что с территории Белгорода в сторону Харькова сегодня было выпущено 15 ракет, в городе упали три. 

  • 11 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. По последним данным погибли шесть человек, 31 человек ранен. 
Вадим Ребрина
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