ПВО не может уберечь Харьков от реактивных снарядов, нужно отбрасывать врага – ОВА

Чтобы россияне не могли обстреливать Харьков из реактивных систем залпового огня, которые стреляют на расстояние до 70 км, их войска должны быть отброшены "как можно дальше". Об этом в эфире телемарафона сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Если мы говорим об РСЗО "Смерч" и "Ураган", которые использует враг, то они бьют на расстояние до 70 км. Учитывая то, что у нас некоторые участки границы с РФ насчитывают лишь 40 км, то, конечно, как можно дальше мы должны отбросить врага и выстраивать самую современную линию обороны", – сказал он.

Синегубов пояснил, что сбить снаряды РСЗО, в отличие от крылатых ракет, "крайне трудно, фактически невозможно". Также при обстреле из РСЗО не срабатывает сирена воздушной тревоги, потому что реактивный снаряд летит секунды.

Глава ОВА сказал, что с территории Белгорода в сторону Харькова сегодня было выпущено 15 ракет, в городе упали три.

11 июля российские оккупанты нанесли массированный удар по Харькову. По последним данным погибли шесть человек, 31 человек ранен.

Вадим Ребрина

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