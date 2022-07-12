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ВСУ отбили несколько штурмов россиян на Донбассе и в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 19:32
ВСУ отбили несколько штурмов россиян на Донбассе и в Харьковской области - Фото
Украинские военные (фото – Главнокомандующий ВС України, Facebook)

Сегодня украинские военнослужащие отбили несколько штурмов российских оккупантов на Донбассе и в Харьковской области. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Харьковском направлении оккупанты пытались вытеснить ВСУ из района Дементиевки. Украинские военнослужащие успешно отразили несколько штурмов и заставили врага отойти.

На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась попытка разведки боем россиян недалеко от Долины.

На Бахмутском направлении при попытке продвинуться в направлении Спорное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от огня ВСУ и хаотично отошел.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. В море в готовности к нанесению ракетных ударов россияне удерживают шесть носителей высокоточного оружия.

На Краматорском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали позиции ВСУ и наносили авиаудары.

Генштаб не исключает, что на Волынском и Полесском направлениях оккупанты активизируют ведение разведки для уточнения позиций ВСУ в приграничных с Беларусью районах.

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Оксана Житнюк
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Донбасс наступление штурм генштаб
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