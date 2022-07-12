ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК

Вооруженные Силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ. Об этом написал волгоградский ресурс Блокнот со ссылкой на слова вдовы оккупанта.

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РосСМИ пишет, что для подтверждения личности убитого россиянина "потребовался тест ДНК".

11 июля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели нескольких топ-окупантов после удара ВСУ по их базе в оккупированной части Херсонской области. По его словам, кроме Горобца там убиты:

→ начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (Симферополь) генерал-майор Насбулин;

→ начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль;

→ начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев;

→ экс-комбриг полковник Кенс.

Евгений Пилипенко

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