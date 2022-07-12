ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК
Вооруженные Силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ. Об этом написал волгоградский ресурс Блокнот со ссылкой на слова вдовы оккупанта.
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РосСМИ пишет, что для подтверждения личности убитого россиянина "потребовался тест ДНК".
11 июля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели нескольких топ-окупантов после удара ВСУ по их базе в оккупированной части Херсонской области. По его словам, кроме Горобца там убиты:
→ начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (Симферополь) генерал-майор Насбулин;
→ начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль;
→ начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев;
→ экс-комбриг полковник Кенс.
- Сейчас в Украине используют всего девять установок HIMARS или аналогичных систем: они сосредоточены на ударах по тылам россиян – штабам и складам. В июле США пообещали поставить еще четыре HIMARS.
- 11 июля сообщалось, что ВСУ ликвидировали двух полковников и майора войск РФ.
- 11 июля HIMARS накрыл оккупантов в Шахтерске Донецкой области: уничтожены якобы все заместители командира 106-й дивизии.
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