UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 16:36
ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК - Фото
Алексей Горобец (фото — bloknot-volgograd.ru)

Вооруженные Силы Украины уничтожили российского полковника Алексея Горобца, командира 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград) в составе 8-й армии РФ. Об этом написал волгоградский ресурс Блокнот со ссылкой на слова вдовы оккупанта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

РосСМИ пишет, что для подтверждения личности убитого россиянина "потребовался тест ДНК".

11 июля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил о гибели нескольких топ-окупантов после удара ВСУ по их базе в оккупированной части Херсонской области. По его словам, кроме Горобца там убиты:

→ начштаба 22-го армейского корпуса ВС РФ (Симферополь) генерал-майор Насбулин;
→ начальник оперативного отделения штаба 20 мсд полполковник Коваль;
→ начальник артиллерии 20 мсд полполковник Гордеев;
→ экс-комбриг полковник Кенс.

ВСУ уничтожили командира дивизии из Волгограда: Горобца идентифицировали только по ДНК
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
армия России война оккупанты потери волгоград Алексей Горобец
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 