В Украине ликвидировали российского полковника. Командовал бригадой морской пехоты
11.07.2022, 15:12
Фото: Миротворец
В Украине ликвидирован российский полковник Сергей Кенс, который с 2019 года командовал 810 отдельной бригадой морской пехоты РФ, а в последнее время, по российским данным, был начальником штаба 20 гвардейской мотострелковой дивизии.
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Об убийстве Кенса сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан. Информация подтверждается в русских военных пабликах.
Обстоятельства и дата гибели Кенса до конца не установлены.
Кенсу было 42 года.
С 2019 года он командовал 810 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, дислоцировавшейся в Севастополе.
До этого был командиром 70 мотострелкового полка 42 дивизии в поселке Шали в Чечне.
- Вооруженные Силы Украины в последнее время нанесли десятки ударов по российским командным пунктам с персоналом и техникой и складам с боеприпасами и горючим.
- 6 июля ВСУ уничтожили еще два склада в тылу российских оккупантов. 7 июля в Николаевской области было уничтожено три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов, а также ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.
- 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.
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