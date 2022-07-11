В Украине ликвидировали российского полковника. Командовал бригадой морской пехоты

В Украине ликвидирован российский полковник Сергей Кенс, который с 2019 года командовал 810 отдельной бригадой морской пехоты РФ, а в последнее время, по российским данным, был начальником штаба 20 гвардейской мотострелковой дивизии.

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Об убийстве Кенса сообщил полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан. Информация подтверждается в русских военных пабликах.

Обстоятельства и дата гибели Кенса до конца не установлены.

Кенсу было 42 года.

С 2019 года он командовал 810 отдельной гвардейской бригадой морской пехоты имени 60-летия образования СССР, дислоцировавшейся в Севастополе.

До этого был командиром 70 мотострелкового полка 42 дивизии в поселке Шали в Чечне.

Андрей Водяный

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