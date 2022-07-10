ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии возле Херсона

Вооруженные Силы Украины ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов в разных районах области. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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В сегодняшней сводке "Юг" сообщил, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения в ходе выполнения огневых задач нанесли "мощное поражение" пункту управления Росгвардии вблизи Херсона и уничтожили четыре склада с боеприпасами в разных районах Херсонской области.

"Юг" сообщает, что подтвержденные потери врага составляют 15 оккупантов и свыше 60 единиц техники, среди которых 57 – это бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины, которые были уничтожены в Чернобаевке, и автомобильная техника, уничтоженная на позициях армии РФ вдоль линии соприкосновения.

Сегодня советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань сообщал, что ВСУ "ювелирно" ударили по воинской части оккупантов на улице Пестеля в Херсоне. Она горела еще от утренних попаданий в 05:00, а затем снова, когда попали в 10:00. Очевидцы, по его словам, сообщали о криках россиян под завалами.

9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

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Оксана Житнюк

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