Взрывы в Херсоне. Советник главы ОВА сообщил о "ювелирном" прилете в казармы россиян

Вооруженные Силы Украины в воскресенье, 10 июля, ударили по воинской части оккупантов в Херсоне. Об этом сообщил бывший нардеп, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 05:00, а затем снова, когда попали в 10:00. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами", — написал Хлань в Facebook.

Об обстреле сообщают в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, а также херсонское издание Мост.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

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Андрей Водяный

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