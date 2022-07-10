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Взрывы в Херсоне. Советник главы ОВА сообщил о "ювелирном" прилете в казармы россиян

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2022, 15:31
Взрывы в Херсоне. Советник главы ОВА сообщил о
Фото: Мост

Вооруженные Силы Украины в воскресенье, 10 июля, ударили по воинской части оккупантов в Херсоне. Об этом сообщил бывший нардеп, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

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"В Херсоне ювелирное попадание по воинской части оккупантов на улице Пестеля. Она горела еще от утренних попаданий в 05:00, а затем снова, когда попали в 10:00. Очевидцы сообщают о криках россиян под завалами", — написал Хлань в Facebook.

Об обстреле сообщают в Telegram нардеп Алексей Гончаренко и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, а также херсонское издание Мост.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

  • 9 июля министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник председателя ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить ВСУ деоккупацию.

Читайте также: Ким о людях в оккупации на юге: Никто не любит россиян. Злятся, почему ВСУ так долго идут

Андрей Водяный
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война Херсон сергей хлань
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