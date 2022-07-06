Утром 6 июля Вооруженные Силы Украины ударили по еще двум точкам в тылу российских оккупантов, где, вероятно, были склады боеприпасов армии РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого – дяди "Ленд-лиза", – пишут там.

Оккупированный Большой Бук находится на северо-востоке Харьковской области. Через него идет одна из двух основных жил снабжения группировки оккупантов под Изюмом. Ближайшие силы обороны Украины расположены не менее чем в 30 км на запад от этого пгт.

Смотрите видео: HIMARS с наклейками. Генштаб ВСУ показал работу ракетного комплекса

Также, как сообщили в страткоме ВСУ, утром был "прилет" в районе Ханженково на северо-восточной окраине давно захваченной россиянами Макеевки. Место удара здесь – примерно в 15-18 км от линии фронта.

С получением из США первых ракетных комплексов M142 HIMARS силы обороны Украины начали интенсивнее работать по командным и логистическим центрам оккупантов, а также по складам боеприпасов глубоко в тылу захватчиков.

Первое видео: Харьков Life/Telegram

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.