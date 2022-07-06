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"Вот такое утро". ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 10:28
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Утром 6 июля Вооруженные Силы Украины ударили по еще двум точкам в тылу российских оккупантов, где, вероятно, были склады боеприпасов армии РФ. Об этом сообщили в Telegram-канале управления стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Логистическая база орков Большой Бурлук принимает поздравления от нашего старого знакомого – дяди "Ленд-лиза", – пишут там.

Оккупированный Большой Бук находится на северо-востоке Харьковской области. Через него идет одна из двух основных жил снабжения группировки оккупантов под Изюмом. Ближайшие силы обороны Украины расположены не менее чем в 30 км на запад от этого пгт.

Смотрите видео: HIMARS с наклейками. Генштаб ВСУ показал работу ракетного комплекса

Также, как сообщили в страткоме ВСУ, утром был "прилет" в районе Ханженково на северо-восточной окраине давно захваченной россиянами Макеевки. Место удара здесь – примерно в 15-18 км от линии фронта.

  • С получением из США первых ракетных комплексов M142 HIMARS силы обороны Украины начали интенсивнее работать по командным и логистическим центрам оккупантов, а также по складам боеприпасов глубоко в тылу захватчиков.

Первое видео: Харьков Life/Telegram

Евгений Пилипенко
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Донецкая область война ракетный удар Макеевка оккупация харьковская область склад Большой Бурлук Ханженково
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