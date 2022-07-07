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В Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 03:32
В Николаевской области уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

6 июля на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили несколько российских складов с боеприпасами и горючим. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения атаковали опорный пункт, места сосредоточения и склады противника в Николаевской и Херсонской областях.

Подтвержденные потери российских оккупантов за сутки на южном направлении составили: 38 военных, танк Т-62, два минометных комплекса 120 калибра "Сани", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.

Уничтожено три склада боеприпасов в Николаевской области и один склад горюче-смазочных материалов в Херсоне.

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Наталия Медведева
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потери врага
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