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"Я не вылечусь от этого никогда". У оккупантов истерики от ужасов войны – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2022, 19:17
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ
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У российских оккупантов происходят истерики от количества убитых и раненых сослуживцев, а действия ВСУ вызывают у них нервные срывы и желание лечиться. Об этом в радиоперехвате СБУ говорит россиянин, который дислоцируется в Херсонской области.

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"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в цинках приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда", – говорит захватчик.

Он говорит, что не представляет, как это – жить обычной жизнью в мирном городе.

СБУ напоминает, что у российских солдат есть надежный способ сохранить свою жизнь. Горячая телефонная линия 2402 работает для всех оккупантов, которые хотят сдаться в плен.

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Вадим Ребрина
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сбу радиоперехват
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