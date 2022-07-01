"У нас почти 50% минуса": боевик РФ рассказывает о ситуации на передовой – перехват ГУР

Боевик террористической организации "ДНР", который воюет в рядах оккупационных российских войск, описывает жене тяжелые потери россиян и преступления против мирного населения. Перехваченный телефонный разговор опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"У нас почти 50% минуса. Нам пообещали в первую очередь ротацию и (решить) финансовый вопрос. Но о доме не мечтайте. Домой никто не поедет, потому что многие убегут и не вернутся", – рассказывает он.

Террорист, который сам родом из Донбасса, рассказывает жене, что "русские дебилы – когда на Потемкина война была, ночью ехала к ним помощь. И они начали (перестреливаться) со своими. С подмогой своей. Россияне с россиянами. Перебили друг друга".

Он также рассказывает, что командир подразделения сейчас "на допросах", потому что "застрелил 75 человек, и местных, и наших".

Боевик рассказывает о 25-летнем сослуживце, который участвовал в изнасиловании, был за это арестован и сейчас отправлен под следствие. "Они изнасиловали женщину 55 лет... Их там допрашивают, но они хоть сидят в тихом и спокойном месте".

29 июня спикер СБУ рассказал, что спецслужбы Украины прослушивают и записывают все переговоры оккупантов и что эти записи должны потом стать доказательствами военных преступлений россиян.

Сергей Бережной

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