"Такого иногда наслушаешься...": В СБУ рассказали о прослушках разговоров оккупантов

Украинские спецслужбы прослушивают и записывают все переговоры оккупантов, эти записи должны потом стать доказательствами военных преступлений россиян. Об этом сказал в интервью Главкому спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Дехтяренко предупредил, что не имеет права раскрывать подробности, но подтвердил, что у спецслужб Украины есть техническая возможность фиксировать любой входящий или исходящий контакт и слушать все, что говорят оккупанты.

"Иногда они даже обсуждают в панике, как это СБУ удалось перехватить их предыдущие разговоры", – сказал он.

По словам спикера СБУ, система прослушивания работает в автоматическом режиме. Ведутся записи всех переговоров оккупантов, впоследствии они станут доказательствами российских военных преступлений.

Есть также команда, которая прослушивают записи и выделяет существенную информацию. Если следователи дают разрешение на обнародование каких-то записей, пресс-служба их публикует.

"Такого иногда наслушаешься, что уснуть потом сложно", – сказал Дехтяренко.

В том же интервью Дехтяренко рассказал, что ФСБ планировала создавать марионеточные оккупационные администрации во главе с бывшими функционерами Партии регионов и их агентурой, которая осталась в Украине.

Он также сказал, что спецслужбы РФ получали огромные деньги на подрывную работу в Украине, но значительную часть этих денег кураторы и их агенты просто разворовывали.

Сергей Бережной

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