Дехтяренко рассказал, на кого Россия делала ставку в Украине, планируя вторжение

Российское ФСБ планировала создавать в Украине марионеточные оккупационные администрации во главе с бывшими функционерами Партии регионов и их агентурой, которая осталась в Украине. Об этом сказал в интервью Главкому спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам спикера СБУ, "у ФСБ были под рукой несколько человек, из которых они хотели создать "местную власть" на оккупированных территориях. Уже с середины февраля эти люди выехали в приграничные области РФ и Белоруссии, а часть находилась во временно оккупированном Крыму".

"Они очень хотели вернуться к власти, опираясь на поддержку российских войск", – сказал Дехтяренко.

Он уточнил, что речь идет о бывших функционерах Партии регионов, давно сбежавших из Украины, и о действовавших политиках ОПЗЖ.

Дехтяренко назвал бывшего министра обороны Лебедева, экс-главу СБУ Якименко, экс-министра МВД Захарченко, экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича, бывшего главу администрации президента Клюева.

"Эти люди имели доступ к самой секретной информации, и до сих пор они могут поддерживать контакты со своими бывшими подчиненными, которые тем или иным образом влияют на принятие определенных решений", – подчеркнул спикер СБУ.

По его данным, Сивкович и Клюев создали в Москве так называемый "политический офис", который работает под контролем ФСБ. У них остался широкий круг контактов в украинском политикуме, и они дают ФСБ рекомендации, кого из граждан Украины можно завербовать и использовать в оккупационных структурах.

В качестве примера Дехтяренко указал дело брата экс-нардепа Олега Царева, которого СБУ задержала в Днепре. Россияне обещали ему должность "губернатора Днепропетровской области", если он поможет оккупантам захватить регион.

По словам представителя СБУ, Служба продолжает "вести" многие контакты россиян, но об этом становится известно только после того, как их оперативная отработка завершается и огласка признается не противоречащей интересам безопасности Украины.

24 июня СБУ сообщила, что одной из российских агентурных сетей ФСБ руководил нардеп Украины Андрей Деркач.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.