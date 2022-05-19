СБУ задержала брата Царева за подготовку диверсий

Служба безопасности Украины задержала родного брата Олега Царева, который с 2014 жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Об этом говорится в сообщении СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни и поддерживал активную связь со скрывавшимся на территории РФ братом", – сообщила СБУ.

После начала большой войны брат Царева ожидал скорой победы России и кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Когда стало ясно, что этого не произойдет, ему поручили устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры. На этом этапе его и задержали.

Во время обысков правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

Брату Царева сообщили о подозрении по ст.113 Криминального кодекса – диверсия. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале мая Олега Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы по делу 2014 года, когда он перешел на сторону врага.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.