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СБУ задержала брата Царева за подготовку диверсий

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 14:00
СБУ задержала брата Царева за подготовку диверсий - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала родного брата Олега Царева, который с 2014 жил в Днепре и рассчитывал возглавить Днепропетровскую область после ее оккупации Россией. Об этом говорится в сообщении СБУ.

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"Все эти годы он вел тихий и неприметный образ жизни и поддерживал активную связь со скрывавшимся на территории РФ братом", – сообщила СБУ.

После начала большой войны брат Царева ожидал скорой победы России и кресло главы Днепропетровской областной государственной администрации.

Когда стало ясно, что этого не произойдет, ему поручили устроить серию взрывов на объектах транспортной и критической инфраструктуры. На этом этапе его и задержали.

Во время обысков правоохранители обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, тротиловые шашки для совершения диверсий, банковские карты и паспорта гражданина РФ.

Брату Царева сообщили о подозрении по ст.113 Криминального кодекса – диверсия. В ближайшее время планируется избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Андрей Водяный
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сбу днепр олег царев
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