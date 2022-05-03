Олега Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы
03.05.2022, 14:12
Олег Царев. Фото: Facebook Irina Venediktova
Экс-нардепу Олегу Цареву Шевченковский райсуд Киева объявил приговор, говорится на странице суда в фейсбуке.
Царева признали виновным в публичных призывах к сепаратизму и насильственному изменению и свержению конституционного строя.
Этим судебным решением завершили дело, которое против Царева открыли в 2014 году.
Его заочно приговорили к 12 годам тюрьмы.
Напомним, Царев выступил на российском телевидении, "раздавая гуманитарку в Киеве". Впрочем, как выяснилось, Царев был на момент съемки в оккупированной Катюжанке.
Также он был в оккупированной Бородянке, где россияне пытали мирных жителей. Там он записывал видео и рассказывал "как там все хорошо".
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