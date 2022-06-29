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Спецслужбы РФ разворовывали огромные деньги на подрывную работу – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2022, 13:35
Спецслужбы РФ разворовывали огромные деньги на подрывную работу – СБУ - Фото
Артем Дехтяренко (Фото - скриншот из видео СБУ)

Спецслужбы РФ получали огромные деньги на подрывную работу в Украине, но значительную часть этих денег кураторы и их агенты просто разворовывали. Об этом сказал в интервью Главкому спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Российские спецслужбы получали и направляли "сумасшедшие деньги" на подрывную работу против Украины, но при этом сами же  этот ресурс разворовывали.

По информации СБУ, кремлевские деньги расхищались на каждом этапе – и кураторами в Москве и на местах, и их агентами уже в Украине.

"У того же Деркача, по нашим данным, за время работы с российскими спецслужбами появилось несколько элитных квартир. Каждый хотел что-то урвать", – сказал Дехтяренко.

При этом спецслужбы РФ были заинтересованы докладывать Путину о своей сверхвысокой эффективности и о том, что благодаря ей украинцы "с цветами ждут прихода "русского мира"".

Поэтому, утверждает Дехтяренко, россияне не слишком тщательно проверяли информацию от своей украинской агентуры, если она соответствовала их ожиданиям. В итоге ФСБ и ГРУ создали иллюзию, в которую поверили и они сами, и вся российская власть.

Следствием этого самообмана стало то, что российские спецслужбы рассчитывали на содействие на местах, но "не так случилось, как хотелось", сказал Дехтяренко.

Он также отметил, что план россиян не сработал еще и потому, что украинские спецслужбы "не дали российским агентам развернуться".

"Многих мы вели еще до войны, а с ее началом заработал строгий контрразведывательный режим, который помог стабилизировать ситуацию", – рассказал Дехтяренко.

Хотя война еще не выиграна, но можно говорить, что в этом СБУ уже переиграла ФСБ, считает он.

В том же интервью Дехтяренко рассказал, что ФСБ планировала создавать марионеточные оккупационные администрации во главе с бывшими функционерами Партии регионов и их агентурой, которая осталась в Украине.

Читайте также: ГРУ выделяло десятки миллионов долларов Деркачу на захват Украины: детали разоблачения

Сергей Бережной
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ФСБ России сбу контрразведка гру россии агенты фсб Артем Дехтяренко
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