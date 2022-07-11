У россиян взрываются командные пункты и склады. Данилов говорит – "это мы еще не начинали"
Количественное превосходство российской армии нивелируется точностью ракетно-артиллерийских ударов ВСУ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя череду взрывов и пожаров в командных пунктах оккупантов и на их складах с боеприпасами.
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"Деморализация, демилитаризация и деоккупация – три основных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время", – написал Данилов.
Секретарь СНБО подчеркнул, что количественное превосходство российской армии нивелируются украинской ракетно-артиллерийской точностью, а западное оружие для ВСУ уже изменяет ход войны.
"И это мы еще не начинали!" – добавил Данилов с отсылкой к недавнему заявлению российского диктатора Владимира Путина, который в очередной раз разразился угрозами в адрес Украины и "коллективного Запада".
- 6 июля ВСУ выбили еще два склада в тылу российских оккупантов. 7 июля в Николаевской области были уничтожены три склада боеприпасов РФ, в Херсоне – один с горючим. 9 июля в Херсоне взорвали склады боеприпасов, а также ВСУ ударили по командным пунктам и складам боеприпасов в Чернобаевке.
- 10 июля ОК "Юг" сообщило, что ВСУ ударили по пункту управления Росгвардии под Херсоном и уничтожили четыре склада боеприпасов армии РФ в разных районах области.
- 10 июля россияне "потеряли" склад с боеприпасами во временно оккупированном Луганске. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что сообщения о потере оккупантами очередных складов с боеприпасами поступают ежедневно.
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