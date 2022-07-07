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Путин опять обвинил "Запад" в войне и разразился новыми угрозами. У Зеленского ответили

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2022, 22:46
Путин опять обвинил
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин сегодня в очередной раз обвинил некий "коллективный Запад" в развязанной им самим войне против Украины. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на очередные пропагандистские изречения кремлевского диктатора.

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Как передают пропагандистские росСМИ, 7 июля Путин на встрече с лидерами фракций нелегитимной Госдумы, комментируя полномасштабную войну, заявил, что "вот этот самый коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит".

Комментируя решимость цивилизованных стран мира не допустить поражения Украины в войне и победить путинский режим на поле боя, российский диктатор разразился очередными угрозами: "Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Что здесь скажешь, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет".

Несмотря на колоссальные потери армии РФ и с треском проваленные планы по "захвату Киева за три дня", а также неспособность российских войск даже оккупировать Донбасс все эти месяцы, Путин добавил, что "Россия еще ничего не начинала всерьез".

Подоляк считает, что новая "мантра" российского диктатора лишь лишний раз доказывает продуманный геноцид РФ против украинцев.

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Лишь конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. Поэтому мантра господина Путина о "войне до последнего украинца" – еще одно доказательство продуманного российского геноцида", – заявил Подоляк.

Читайте также: В Евросоюзе убеждены: в итоге Путину придется выбирать между пушками и "холодильником"

Оксана Житнюк
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