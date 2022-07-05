UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Евросоюзе убеждены: в итоге Путину придется выбирать между пушками и "холодильником"

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 11:43
В Евросоюзе убеждены: в итоге Путину придется выбирать между пушками и
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Нарастающее санкционной давление на Россию не принудит ее правителя Владимира Путина изменить агрессивный курс в ближайшее время, но в итоге стране-оккупанту все равно придется выбирать между войной и условным "холодильником". Такой прогноз изложил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам топ-чиновника ЕС, сложные решения об отказе от российских энергоносителей (только по нефти до конца года блок надеется сократить импорт на 90%) бьют по качеству жизни людей в Европе, но эти решения "несмотря на агрессивность Путина, постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время тормозила наши политические решения".

"Вероятно, он считал, что Европа не осмелится на санкции из-за своей энергозависимости. Это один из крупных просчетов российского режима", – написал Боррель.

Он признал, что ЕС был наивен, считая, что экономическая взаимозависимость – залог мирного сосуществования. Но теперь, пишет еврочиновник, "мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить".

Читайте также: Почти 30 руководителей российских оборонных компаний избежали санкций – Reuters

Боррель задал вопрос – "действенны ли санкции против России?" – и сам на него ответил: "Да, они уже сильно бьют по Путину и его сообщникам, и их [санкций] влияние на российскую экономику со временем будет усиливаться".

"Приведет ли это к изменению стратегических расчетов Путина? Наверное, не в ближайшее время: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, вынуждая его выбирать между маслом и оружием, санкции заковывают его в тиски, которые постепенно затягиваются", – резюмировал глава евродипломатии.

  • В том же тексте Боррель заявил, что возможности России смягчить санкции Запада за счет Китая "ограничены".
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции война владимир путин геополитика евросоюз Жозеп Боррель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 