В Евросоюзе убеждены: в итоге Путину придется выбирать между пушками и "холодильником"

Нарастающее санкционной давление на Россию не принудит ее правителя Владимира Путина изменить агрессивный курс в ближайшее время, но в итоге стране-оккупанту все равно придется выбирать между войной и условным "холодильником". Такой прогноз изложил в своем блоге глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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По словам топ-чиновника ЕС, сложные решения об отказе от российских энергоносителей (только по нефти до конца года блок надеется сократить импорт на 90%) бьют по качеству жизни людей в Европе, но эти решения "несмотря на агрессивность Путина, постепенно освобождают нас от зависимости, которая долгое время тормозила наши политические решения".

"Вероятно, он считал, что Европа не осмелится на санкции из-за своей энергозависимости. Это один из крупных просчетов российского режима", – написал Боррель.

Он признал, что ЕС был наивен, считая, что экономическая взаимозависимость – залог мирного сосуществования. Но теперь, пишет еврочиновник, "мы начали переходить от намерений к действиям, показав, что, когда нас провоцируют, Европа может ответить".

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Боррель задал вопрос – "действенны ли санкции против России?" – и сам на него ответил: "Да, они уже сильно бьют по Путину и его сообщникам, и их [санкций] влияние на российскую экономику со временем будет усиливаться".

"Приведет ли это к изменению стратегических расчетов Путина? Наверное, не в ближайшее время: его действия не руководствуются в первую очередь экономической логикой. Однако, вынуждая его выбирать между маслом и оружием, санкции заковывают его в тиски, которые постепенно затягиваются", – резюмировал глава евродипломатии.

В том же тексте Боррель заявил, что возможности России смягчить санкции Запада за счет Китая "ограничены".

Евгений Пилипенко

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