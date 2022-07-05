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Возможности России смягчить санкции Запада за счет Китая ограничены – глава евродипломатии

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2022, 10:52
Возможности России смягчить санкции Запада за счет Китая ограничены – глава евродипломатии - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель видит лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкционный удар Запада за счет поддержки со стороны Китая. Об этом он написал в своем блоге.

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"Что касается альтернативы, предлагаемой Китаем для российской экономики, то в действительности она остается ограниченной, особенно в отношении высокотехнологичной продукции", – считает он.

По словам топ-чиновника Евросоюза, Китай "очень зависит" от экспорта в развитые страны, поэтому официальный Пекин "не помогает России обойти западные санкции".

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Боррель подчеркнул, что китайский экспорт в Россию упал наравне с экспортом западных стран с момента, когда последняя начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.

"Санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101. По всем передовым технологиям она на 45% зависит от Европы и на 21% – от США, по сравнению с лишь 11% от Китая", – озвучил он цифры экономистов.

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Евгений Пилипенко
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Китай санкции война владимир путин геополитика евросоюз Жозеп Боррель
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