Возможности России смягчить санкции Запада за счет Китая ограничены – глава евродипломатии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель видит лишь "ограниченные" возможности для России смягчить санкционный удар Запада за счет поддержки со стороны Китая. Об этом он написал в своем блоге.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Что касается альтернативы, предлагаемой Китаем для российской экономики, то в действительности она остается ограниченной, особенно в отношении высокотехнологичной продукции", – считает он.

По словам топ-чиновника Евросоюза, Китай "очень зависит" от экспорта в развитые страны, поэтому официальный Пекин "не помогает России обойти западные санкции".

Читайте также: Режим Путина нужно изолировать — глава МИД Польши

Боррель подчеркнул, что китайский экспорт в Россию упал наравне с экспортом западных стран с момента, когда последняя начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.

"Санкции ограничивают возможности России производить высокоточные ракеты, такие как "Искандер" или Х-101. По всем передовым технологиям она на 45% зависит от Европы и на 21% – от США, по сравнению с лишь 11% от Китая", – озвучил он цифры экономистов.

Читайте также: Почти 30 руководителей российских оборонных компаний избежали санкций – Reuters

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.