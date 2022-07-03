UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новые санкции Австралии против России – финансовый сектор, олигархи, золото

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2022, 19:44
Новые санкции Австралии против России – финансовый сектор, олигархи, золото - Фото
Энтони Альбанезе и Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)

Австралия вводит новый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Новые санкции будут включать ограничения финансового характера, запрет на перемещение официальных лиц и ограничения на операции с российскими активами.

"Мы будем вводить дополнительные финансовые санкции, запрет на въезд для 16 министров и олигархов. В целом эти санкции коснутся 62 физических лиц и около 300 других субъектов", – сказал Альбанезе. 

Австралия также намерена запретить импорт российского золота, что снизить возможности России финансировать войну, сказал премьер.

На пресс-конференции Альбанезе также объявил, что Австралия выделяет Украине дополнительную военно-техническую помощь на сумму $100 млн, в том числе передает 14 БТР и 20 бронеавтомобилей Bushmaster.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
санкции золото Австралия энтони альбанезе
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 