Новые санкции Австралии против России – финансовый сектор, олигархи, золото

Австралия вводит новый пакет санкций против России в связи с ее вторжением в Украину. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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Новые санкции будут включать ограничения финансового характера, запрет на перемещение официальных лиц и ограничения на операции с российскими активами.

"Мы будем вводить дополнительные финансовые санкции, запрет на въезд для 16 министров и олигархов. В целом эти санкции коснутся 62 физических лиц и около 300 других субъектов", – сказал Альбанезе.

Австралия также намерена запретить импорт российского золота, что снизить возможности России финансировать войну, сказал премьер.

На пресс-конференции Альбанезе также объявил, что Австралия выделяет Украине дополнительную военно-техническую помощь на сумму $100 млн, в том числе передает 14 БТР и 20 бронеавтомобилей Bushmaster.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота и другие санкции, которые затронули около сотни физических и юридических лиц из РФ.

Сергей Бережной

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