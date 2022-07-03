Австралия дополнительно выделяет Украине военно-техническую помощь на $100 млн
Австралия выделяет Украине дополнительную военно-техническую помощь на сумму в $100 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Альбанезе сказал, что Украина получит еще 14 БТР и 20 бронеавтомобилей Bushmaster, доведя их число до 60. Австралия будет продолжать поставлять Украине военную и другую технику, в том числе беспилотники.
Отдельно он упомянул о сотрудничестве с погранслужбой Украины, которой Австралия поможет оборудованием и системами кибезрзащиты.
Альбанезе заявил, что Австралия также готовится отменить пошлины на торговлю с Украиной, намерена присоединиться к работе Международного уголовного суда во всех его расследованиях в связи с вторжением России в Украину, и будет продолжать вводить санкции против России, ее официальных лиц и олигархов.
Премьер Австралии сказал, что Австралия прежде предоставила Украине помощь на сумму в $390 млн.
- 31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие.
- 19 мая Австралия заявила о предоставлении Украине в качестве военной помощи бронетранспортеров M113AS4 и броневиков Bushmaster.
Комментарии