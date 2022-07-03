Австралия дополнительно выделяет Украине военно-техническую помощь на $100 млн

Австралия выделяет Украине дополнительную военно-техническую помощь на сумму в $100 млн. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

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Альбанезе сказал, что Украина получит еще 14 БТР и 20 бронеавтомобилей Bushmaster, доведя их число до 60. Австралия будет продолжать поставлять Украине военную и другую технику, в том числе беспилотники.

Отдельно он упомянул о сотрудничестве с погранслужбой Украины, которой Австралия поможет оборудованием и системами кибезрзащиты.

Альбанезе заявил, что Австралия также готовится отменить пошлины на торговлю с Украиной, намерена присоединиться к работе Международного уголовного суда во всех его расследованиях в связи с вторжением России в Украину, и будет продолжать вводить санкции против России, ее официальных лиц и олигархов.

Премьер Австралии сказал, что Австралия прежде предоставила Украине помощь на сумму в $390 млн.

Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов в три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.

31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие.

19 мая Австралия заявила о предоставлении Украине в качестве военной помощи бронетранспортеров M113AS4 и броневиков Bushmaster.

Сергей Бережной

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