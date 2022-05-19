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Австралия отправит Украине новую партию Bushmaster и бронетранспортеров M113

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2022, 14:03
Австралия отправит Украине новую партию Bushmaster и бронетранспортеров M113 - Фото
Фото: EPA

Правительство Австралии отправит в Украину дополнительно 34 единицы бронированной техники для помощи в войне с Россией, сообщил в четверг министр обороны Австралии Питер Даттон.

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В новый пакет военной помощи войдут 14 бронетранспортеров M113AS4 и 20 броневиков Bushmaster 4x4. Их общая стоимость – 60,9 млн австралийских долларов (примерно $43 млн).

Дополнительно Австралия передает Украине 60 поддонов с медицинскими товарами и три поддона оборудования радиационного мониторинга и средств индивидуальной защиты.

Правительство Австралии не будет разглашать даты и способы доставки военной помощи в Украину, чтобы не подвергать их риску.

M113 – американский бронетранспортер 1960-х годов. В начальной комплектации вооружение M113 состоит из одного 12,7-мм пулемета. БТР может перевозить десантное отделение численностью до 11 человек и служит основой для нескольких десятков специализированных машин.
Bushmaster – это австралийский колесный полноприводный бронированный транспортер. Он может перевозить девять солдат с запасами пищи и патронов в три дня автономного сопротивления. Защита Bushmaster позволяет противостоять пулям до 7,62 мм, обломкам гранат, патронам, взрывам мин с шестью килограммами взрывчатого вещества. Bushmaster не предназначен для непосредственного участия на поле боя, а только для транспортировки военнослужащих в район выполнения задания, однако бронемашина имеет защиту от мин и засад.
  • 31 марта президент Владимир Зеленский выступил перед парламентом Австралии по видеосвязи: в своем обращении он призвал страну к новым санкциям против РФ, а также предложил предоставить Украине бронемашины Bushmaster и другую технику и оружие.
  • В апреле Украина получила первые 20 броневиков.
Андрей Водяный
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оружие Австралия Bushmaster M113
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