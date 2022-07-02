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Кулеба: Уже готовим для России седьмой пакет санкций Евросоюза

Цей матеріал також доступний українською
02.07.2022, 16:45
Кулеба: Уже готовим для России седьмой пакет санкций Евросоюза - Фото
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба (Фото - EPA)

Евросоюз ведет подготовку седьмого пакета санкций в отношении России за ее вторжение в Украину. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"В телефонном разговоре с (главой дипломатии Евросоюза) Жозепом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС, и согласовали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим", – написал Кулеба.

Сергей Бережной
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санкции евросоюз дмитрий кулеба Жозеп Боррель
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