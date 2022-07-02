Кулеба: Уже готовим для России седьмой пакет санкций Евросоюза

Евросоюз ведет подготовку седьмого пакета санкций в отношении России за ее вторжение в Украину. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"В телефонном разговоре с (главой дипломатии Евросоюза) Жозепом Боррелем обсудили дальнейшие шаги после того, как Украина стала страной-кандидатом в ЕС, и согласовали позиции перед встречей министров иностранных дел G20. Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России и работаем над этим", – написал Кулеба.

In our call today, @JosepBorrellF and I discussed further steps after Ukraine became an EU candidate country and coordinated positions ahead of the G20 Foreign Ministers meeting. We both agree on the need for the seventh EU sanctions package on Russia and we are working on it. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 2, 2022

3 июня Евросоюз официально ввел шестой пакет санкций против России, в который вошли частичное эмбарго на российскую нефть, отключение от SWIFT нескольких российских банков и запрет на вещание российской пропаганды в Европе.

4 июня замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский сказал, что Евросоюз уже начал работать над следующим пакетом санкций, которые призваны значительно сократить возможности Кремля продолжать войну против Украины.

В заявлении саммита Европейского совета, принятом 23 июня, говорилось, что ЕС продолжит работу над санкциями.

Сергей Бережной

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