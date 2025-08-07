Цифровой ТЦК: Шмыгаль озвучил планы Минобороны на следующие полгода

Иллюстративное фото: Depositphotos

К числу главных задач Министерства обороны на ближайшие шесть месяцев относится цифровизация деятельности территориальных центров комплектования. Об этом сообщил руководитель ведомства Денис Шмыгаль после представления президенту Владимиру Зеленскому основных задач МО до конца 2025 года, на 2026 год и среднесрочную стратегию.

"[Среди ключевых задач на ближайшие полгода] продолжение цифровизации и развития электронных продуктов (Армия+, Резерв+), цифровой ТЦК", – рассказал министр, не приведя других деталей.

Другие планы Минобороны на шесть месяцев:

→ увеличение закупок украинского оружия до 50% (в июле Зеленский сообщал, что сейчас это число составляет около 40%. – Ред.);

→ аудит договоренностей с партнерами, "ритмичность финансирования", своевременное поступление военной поддержки, а также формирование обновленных планов такой помощи на следующий год;

→ внедрение новых подходов к планированию обороны государства и трансформация Сил обороны, в том числе из-за перехода на корпусную систему;

→ разработка нового контракта для военнослужащих с улучшенными условиями службы;

→ улучшение управления оборонными ресурсами;

→ обеспечение интеграции Украины в механизмы безопасности ЕС и реализация с партнерами совместных проектов в оборонно-промышленном комплексе через инициативу Build with Ukraine;

→ запуск Defense City (экосистемы для поддержки критически важных производителей оборонки) и масштабной грантовой программы поддержки стартапов в сфере военных технологий.