Через "Армия+" большинство рапортов подали на оздоровительные – статистика от Минобороны

армія+_рапорти

За 11 месяцев функционирования приложения Армия+ полностью обработано 680 000 электронных рапортов. Чаще всего военные подают рапорт на оздоровительные выплаты – 27%, сообщили в Минобороны.

Приложение уже внедрено в более 1500 воинских частях. Кроме оздоровительных, 25% электронных рапортов подаются на ежегодный отпуск, а еще 21% – на смену места службы.

Лидеры по использованию приложения Сухопутные войска – подано 162 604 рапорта, что в четыре раза больше, чем в других видах. Также в пятерку лидеров входят:

→ Силы территориальной обороны – 39 190 рапортов;

→ Десантно-штурмовые войска – 35 993 рапорта;

→ Силы специальных операций – 24 238 рапортов;

→ Военно-морские силы – 23 191 рапорт.

Среди бригад на первом месте по обработке электронных рапортов 95 отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада – 9 019. Далее идут пятая отдельная штурмовая Киевская бригада – 7 098 рапортов, 40 отдельная бригада береговой обороны – 6 061 рапорт, 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада – 5 989 рапортов и 47 отдельная механизированная бригада – 5 810 рапортов.