Більшість рапортів через "Армія+" військові подають на оздоровчі – статистика від Міноборони

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За 11 місяців функціонування застосунку Армія+ повністю оброблено 680 000 електронних рапортів. Здебільшого військові подають рапорт на оздоровчі виплати – 27%, повідомили в Міноборони.

Застосунок вже впроваджено у понад 1500 військових частин. Окрім оздоровчих, 25% електронних рапортів подаються на щорічну відпустку, а ще 21% – на зміну місця служби.

Лідерами з використання застосунку є Сухопутні війська – подано 162 604 рапорти, що учетверо більше, ніж в інших видах. Також до п'ятірки лідерів входять:

→ Сили територіальної оборони – 39 190 рапортів;

→ Десантно-штурмові війська – 35 993 рапорти;

→ Сили спеціальних операцій – 24 238 рапортів;

→ Військово-морські сили – 23 191 рапорт.

Серед бригад на першому місці з опрацювання електронних рапортів – 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада – 9 019. Далі йдуть п'ята окрема штурмова Київська бригада – 7 098 рапортів, 40 окрема бригада берегової оборони – 6 061 рапорт, 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада – 5 989 рапортів та 47 окрема механізована бригада – 5 810 рапортів.