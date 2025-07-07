Для військових з’явилися шість нових рапортів в Армія+
У державному застосунку для військових "Армія+" з’явилися шість нових рапортів. Про це повідомило Міністерство оборони.
Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:
← звільнення зі служби після полону;
← заочного навчання під час служби;
← призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);
← початку тимчасового виконання обов’язків;
← продовження служби для непридатних;
← зміни персональних даних.
Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити й подати їх можна за кілька хвилин.
"У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, поданих понад 600 000 разів. Ми чуємо запит військових – менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі – заради розвитку армії та нашої перемоги", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
- У травні 2025-го МО повідомило, що за пів року в Армія+ подали 100 000 рапортів на зміну місця служби, з них погодили третину.
- 1 липня в Армія+ запустили нове опитування щодо електронних рапортів і досвіду роботи з ними. Воно триватиме два тижні.