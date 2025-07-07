Для військових з’явилися шість нових рапортів в Армія+

Нові рапорти стосуються звільнення зі служби після полону, заочного навчання, зміни персональних даних і не тільки

ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

У державному застосунку для військових "Армія+" з’явилися шість нових рапортів. Про це повідомило Міністерство оборони.

Відтепер військові можуть швидко подати рапорт щодо:

← звільнення зі служби після полону;

← заочного навчання під час служби;

← призначення на ТВО (тимчасове виконання обов’язків);

← початку тимчасового виконання обов’язків;

← продовження служби для непридатних;

← зміни персональних даних.

Усі рапорти мають чітку структуру та пояснення. Оформити й подати їх можна за кілька хвилин.

"У застосунку вже доступно 42 типи рапортів, поданих понад 600 000 разів. Ми чуємо запит військових – менше бюрократії, більше послуг у зручному цифровому форматі. Працюємо далі – заради розвитку армії та нашої перемоги", – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.