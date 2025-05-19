З 100 000 рапортів на зміну місця служби в Армія+ за пів року погодили лише третину

У Міноборони зазначили, що працюють над тим, щоб процес переведення ставав ще зручнішим

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

За пів року в застосунку "Армія+" подали 100 000 рапортів на зміну місця служби. Однак погодили з них лише третину. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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"За цей час 32 000 військових вже потрапили в нові підрозділи або готуються до переведення. На досягнутому ми не зупиняємося... Працюємо над тим, щоб процес переведення ставав ще зручнішим для військових", – зазначила вона.

Черногоренко нагадала, що рапорт на переведення запустили для того, щоб військові могли переходити туди, де зможуть застосовувати свої навички для Сил оборони якомога ефективніше

За пів року функціонал рапортів вдосконалювали. За словами заступниці міністра оборони, покращився процес подання: з’явився блок з шаблонами необхідних документів та автоперевіркою їхньої актуальності. Завдяки цьому зменшилася кількість помилок, бо через недостатню кількість даних Кадровий центр Збройних Сил України відхиляв рапорти з поясненням, що треба виправити.

У Міноборони нагадали, що після погодження рапорту на зміну місця служби Кадровий центр ЗСУ готує відповідний наказ для офіцерів та розпорядження для солдатів чи сержантів. Зазначається, що обидва документи є обов’язковими для виконання.

"Центральне управління захисту прав військовослужбовців спільно з органами військового управління реагують на можливі випадки ігнорування командирами виконання наказів і контролюють їх виконання", – підкреслили в Міноборони.