У застосунку "Армія+" з'явилися шість нових рапортів на звільнення
До застосунку "Армія+" додали шість нових рапортів, всі вони стосуються звільнення з військової служби з різних причин. Про це повідомляє Міністерство оборони.
В "Армія+" з'явились рапорти на:
→ Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років.
→ Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини.
→ Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю.
→ Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю.
→ Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю.
→ Звільнення за станом здоров’я.
Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають інформаційні довідки з порадами та поясненнями, які документи можуть знадобитися під час подання рапорту.
Самі рапорти створені з алгоритмом їх подання, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.
Нові рапорти додали з оновленням застосунку. Його можна завантажити в App Store чи Play Market. Після оновлення загальна кількість типів рапортів в "Армія+" зросла до 26.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала запроваджений оновленням рапорт за станом здоров'я одним з найпопулярніших в армії.
"У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила вона.
Рапорти в "Армія+" запустили в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 330 000 рапортів. Найпопулярнішими стали оздоровчі (32%), зі зміни місця служби (22%) та на річну відпустку (21%).
- 8 серпня 2024 року під час запуску "Армія+" анонсували введення у застосунку електронних рапортів.
- 15 листопада в застосунку запрацювала функція подання рапорту на зміну місця служби.
- 10 грудня анонсували рапорт на винагороду за знищену російську техніку.