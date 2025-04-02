У застосунку "Армія+" з'явилися шість нових рапортів на звільнення

В "Армія+" додали нові рапорти, доступ до них можна отримати оновленням застосунку

Український військовий (Фото: пресслужба 24 окремої механізованої бригади)

До застосунку "Армія+" додали шість нових рапортів, всі вони стосуються звільнення з військової служби з різних причин. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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В "Армія+" з'явились рапорти на:

→ Звільнення через утримання трьох дітей до 18 років.

→ Звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини.

→ Звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю.

→ Звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю.

→ Звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю.

→ Звільнення за станом здоров’я.

Рапорти подаються за кілька хвилин. Вони мають інформаційні довідки з порадами та поясненнями, які документи можуть знадобитися під час подання рапорту.

Самі рапорти створені з алгоритмом їх подання, а кожен крок має підказки, які допоможуть надіслати його командиру без помилок.

Нові рапорти додали з оновленням застосунку. Його можна завантажити в App Store чи Play Market. Після оновлення загальна кількість типів рапортів в "Армія+" зросла до 26.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала запроваджений оновленням рапорт за станом здоров'я одним з найпопулярніших в армії.

"У паперовому варіанті, щоб його подати, треба витратити час: написати рапорт від руки, зібрати усі документи, зробити копії. Ми ж цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача", – зазначила вона.

Рапорти в "Армія+" запустили в серпні 2024 року. За цей час було повністю опрацьовано 330 000 рапортів. Найпопулярнішими стали оздоровчі (32%), зі зміни місця служби (22%) та на річну відпустку (21%).