У застосунку Армія+ будуть доступні електронні рапорти – Міноборони

Саме рапорти, за словами Катерини Черногоренко, становлять близько 52% усієї документації в армії

Презентація Армії+ (Фото: Мінцифри)

8 серпня в Україні запустили мобільний застосунок для військовослужбовців Армія+, у ньому будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові. Про це на презентації сервісу повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

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"Для того, щоб зрозуміти, що зробити першим в Армії+, ми провели опитування. Ми запитали десятки тисяч військовослужбовців різних Сил безпеки й оборони, які послуги є найбільш масовими, щодо яких послуг у вас є найбільша потреба у спрощенні та цифровізації? Отримали відповідь – це рапорти", – сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що рапорти становлять близько 52% усієї документації в армії. У застосунку можна буде оформити та надіслати електронний рапорт за декілька кліків, а також слідкувати за його статусом онлайн і у разі відмови дізнатися причину. До того ж електронний рапорт матиме ту ж юридичну силу, що й паперовий.

"Ми вже запустили в Армії+ 11 найпопулярніших цифрових рапортів. Усі вони створюються через конструктор із підказками, тому весь процес є легким й інтуїтивно зрозумілим", – наголосила заступниця міністра оборони.

Увесь процес, за її словами, займатиме не більше 10 хвилин.

У Міноборони повідомили, що застосунок Армія+ від 8 серпня доступний в App Store та Google Play.

8 серпня відбулася презентація застосунку Армія+, на ній Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.

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