В приложении Армия+ будут доступны электронные рапорты – Минобороны

Презентация Армии+ (Фото: Минцифры)

8 августа в Украине запустили мобильное приложение для военнослужащих Армия+, в нем будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные. Об этом на презентации сервиса сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

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"Для того, чтобы понять, что сделать первым в Армии+, мы провели опрос. Мы спросили десятки тысяч военнослужащих разных Сил безопасности и обороны, какие услуги являются наиболее массовыми, по каким услугам у вас есть наибольшая потребность в упрощении и цифровизации? Получили ответ – это рапорты", – сказала Черногоренко.

Она отметила, что рапорты составляют около 52% всей документации в армии. В приложении можно будет оформить и отправить электронный рапорт за несколько кликов, а также следить за его статусом онлайн и в случае отказа узнать причину. К тому же электронный рапорт будет иметь ту же юридическую силу, что и бумажный.

"Мы уже запустили в Армии+ 11 самых популярных цифровых рапортов. Все они создаются через конструктор с подсказками, поэтому весь процесс легкий и интуитивно понятный", – подчеркнула замминистра обороны.

Весь процесс, по ее словам, будет занимать не больше 10 минут.

В Минобороны сообщили, что приложение Армия+ от 8 августа доступно в App Store и Google Play.

8 августа состоялась презентация приложения Армия+, на ней Зеленский заявил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.

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