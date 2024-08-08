В Украине запустили приложение Армия+. Зеленский рассказал о его функциях

Стартует приложение с базовых функций и будет наполняться новыми, отметил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих Армия+, на ней президент Владимир Зеленский заявил, что цель сервиса заключается в том, чтобы освободить военных от бумажной работы, передает корреспондент LIGA.net с мероприятия.

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"Сегодня мы делаем шаг к современности. Шаг к эффективности. То, что усиливает всю нашу армию, потому что усиливает каждого командира, и впоследствии — каждого воина нашей армии", — заявил президент.

По его словам, приложение Армия+ заработает сегодня, 8 августа.

"Стартует оно с базовых функций, и будем наполнять его новыми функциями. В частности, сразу электронные рапорты, когда через несколько минут и кликов можно сделать то, что сейчас занимает часы и дни", — сказал Зеленский.

Он добавил, что цель этого приложения состоит в том, чтобы освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы военные не тратили свое время на "устаревшую, никому не нужную бюрократию".

"На следующих этапах развития Армии+ в приложении должны появиться также и другие функции, которые помогут нашим воинам реализовать все необходимые социальные и коммуникативные потребности", — заявил глава государства.

Он отметил, что в приложении будут курсы и обучающие программы. Также через Армию+ военные смогут получать все социальные услуги, предоставляемые государством.

"Медицина, медицинские документы – все это должно быть и будет удобным. Банкинг и кредитование. Государство создает и будет увеличивать пакет финансовых возможностей для украинских воинов. Также, в частности, в Армии+ будет надежная коммуникация между воинами – защищенные чаты", — сказал президент.

17 мая в Украине запустили электронный кабинет военнообязанного, который стал доступен через приложение Резерв+.

20 мая Минобороны сообщило, что приложение Резерв+ полностью безопасно для украинцев в контексте защищенности их данных.

18 июня в мобильном приложении Резерв+ появился электронный военно-учетный документ и QR-код для проверки данных.

2 июля Минобороны поделилось инструкцией, как сгенерировать электронную копию военно-учетного документа.

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