В Україні запустили застосунок Армія+. Зеленський розповів про його функції
8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+, на ній президент Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.
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"Сьогодні ми робимо крок до сучасності. Крок до ефективності. Те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира, і згодом – кожного воїна нашої армії", – заявив президент.
За його словами, застосунок Армія+ почне працювати сьогодні, 8 серпня.
"Стартує він з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає години й дні", – сказав Зеленський.
Він додав, що мета цього застосунку полягає у тому, аби звільнити українську армію від паперової роботи, щоб військові не витрачали свій час на "застарілу, нікому не потрібну бюрократію".
"На наступних етапах розвитку Армії+ у застосунку мають з’явитися також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні та комунікативні потреби", – заявив глава держави.
Він зазначив, що у застосунку будуть курси й навчальні програми. Також через Армію+ військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які надає держава.
"Медицина, медичні документи – все це має бути та буде зручним. Банкінг та кредитування. Держава створює та збільшуватиме пакет фінансових можливостей для українських воїнів. Також, зокрема, в Армії+ буде надійна комунікація між воїнами – захищені чати", – сказав президент.
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