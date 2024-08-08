В Україні запустили застосунок Армія+. Зеленський розповів про його функції

Стартує застосунок з базових функцій і буде наповнюватися новими, зазначив Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців Армія+, на ній президент Володимир Зеленський заявив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи, передає кореспондентка LIGA.net із заходу.

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"Сьогодні ми робимо крок до сучасності. Крок до ефективності. Те, що посилює всю нашу армію, бо посилює кожного командира, і згодом – кожного воїна нашої армії", – заявив президент.

За його словами, застосунок Армія+ почне працювати сьогодні, 8 серпня.

"Стартує він з базових функцій, і будемо наповнювати його новими функціями. Зокрема, одразу електронні рапорти, коли за кілька хвилин і кліків можна зробити те, що зараз займає години й дні", – сказав Зеленський.

Він додав, що мета цього застосунку полягає у тому, аби звільнити українську армію від паперової роботи, щоб військові не витрачали свій час на "застарілу, нікому не потрібну бюрократію".

"На наступних етапах розвитку Армії+ у застосунку мають з’явитися також і інші функції, які допоможуть нашим воїнам реалізувати всі ті необхідні соціальні та комунікативні потреби", – заявив глава держави.

Він зазначив, що у застосунку будуть курси й навчальні програми. Також через Армію+ військові зможуть отримувати всі соціальні послуги, які надає держава.

"Медицина, медичні документи – все це має бути та буде зручним. Банкінг та кредитування. Держава створює та збільшуватиме пакет фінансових можливостей для українських воїнів. Також, зокрема, в Армії+ буде надійна комунікація між воїнами – захищені чати", – сказав президент.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв+.

20 травня Міноборони повідомило, що застосунок Резерв+ є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних.

18 червня у мобільному застосунку Резерв+ з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для перевірки даних.

2 липня Міноборони поділилося інструкцією, як згенерувати електронну копію військово-облікового документа.

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