Міноборони про захищеність даних: Застосунок "Резерв+" повністю безпечний для українців

Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони

Мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів є повністю безпечним для українців у контексті захищеності їхніх даних. Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

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На запитання щодо захищеності даних військовозобов’язаних у мобільному застосунку, який запустили 17 травня, заступниця міністра заявила, що безпека даних українців є пріоритетним завданням.

"Ми констатуємо, що застосунок не несе жодних безпекових ризиків для даних українців. Сам застосунок захищається найкращими командами, які ми змогли завдяки проактивній позиції залучити до такого захисту", – сказала Черногоренко.

Вона наголосила, що застосунок повністю безпечний для громадян. Також Черногоренко розповіла, що оборонне відомство отримало всі необхідні дозволи на рівні держави й офіційно підтвердило, що Резерв+ є повністю безпечним.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок "Резерв +". Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набули чинності, у Резерв+ стався збій.

За три дні існування мобільного застосунку "Резерв+" військово-облікові дані оновили 260 000 військовозобов'язаних українців.

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