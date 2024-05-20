За три дні існування Резерв+ військово-облікові дані оновили 260 000 українців – Міноборони

Фото: Генштаб ЗСУ

За три дні існування мобільного застосунку Резерв+ військово-облікові дані оновили 260 000 військовозобов'язаних українців. Про це в ефірі Київ 24 повідомив речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін.

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"Якщо говорити про застосунок Резерв+, сервіс, який запустився 18 травня й одразу ж викликав ажіотаж, то там близько 260 000 українців уточнили свої дані, фактично оновили свої дані", – заявив він.

За словами Лазуткіна, через Резерв+ облікові дані уточнило у 80 разів більше людей, ніж через ЦНАП і ТЦК, хоча щодо останнього немає остаточних даних, оскільки "процес постійно триває".

Загалом у застосунку авторизувалися 600 000 українців, які перебувають як в Україні, так і за кордоном, додав речник Міноборони.

17 травня в Україні запустили електронний кабінет військовозобов'язаного, який став доступний через застосунок Резерв +. Він необхідний для того, щоб чоловіки від 18 до 60 років, які підлягають мобілізації, змогли оновити свої дані згідно з новими нормами закону про мобілізацію.

18 травня, в день, коли окремі норми закону про мобілізацію набули чинності, у Резерв+ стався збій.

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